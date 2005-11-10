PSG, Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore: presto l'intervento
Alessio Del Lungo
Brutte notizie per il PSG e per Khvicha Kvaratskhelia, che resterà ai box per diversi mesi in seguito a un bruttissimo infortunio. Il club francese ha pubblicato un comunicato che ha chiarito l'entità del suo problema: "A seguito della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita durante la partita di ieri contro il Barcellona, Khvicha Kvaratskhelia si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni".
Gli altri
All'interno della nota, sono stati forniti aggiornamenti anche sugli altri calciatori finiti ko: "A seguito di un infortunio alla coscia sinistra, Ousmane Dembélé rimarrà sotto trattamento per le prossime settimane. A seguito di un infortunio alla coscia destra, Marquinhos rimarrà sotto trattamento per le prossime settimane".