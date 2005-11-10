Buone notizie per il Paris Saint-Germain sulle condizioni fisiche di Dro Fernandez. Il talento spagnolo ha fatto scattare l'allarme durante la sfida tra Spagna e Finlandia, valida per il secondo turno delle qualificazioni al Campionato Europeo Under 19 e terminata con un netto 8-0 in favore della Roja. Il centrocampista classe 2008, autore della rete che ha sbloccato il risultato al 20', è stato costretto a lasciare il terreno di gioco appena undici minuti più tardi, sostituito da Pedro Rodriguez.

Dro Fernandez, escluse complicazioni: le condizioni del centrocampista

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il problema accusato dal giovane calciatore non dovrebbe destare particolari preoccupazioni. Si tratterebbe infatti soltanto di un lieve fastidio muscolare, circostanza che ha rassicurato il club francese. Il PSG, che ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di martedì, monitorerà comunque le condizioni del diciottenne al rientro dagli impegni con la selezione spagnola.

Dro Fernandez, l'ascesa nelle nazionali giovanili spagnole

Il centrocampista del Paris Saint-Germain rappresenta uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico giovanile spagnolo. Nel giro delle nazionali fin dall'Under 15, Dro Fernandez ha compiuto un percorso di crescita costante, passando attraverso l'Under 17 e l'Under 18 prima di diventare uno dei protagonisti della selezione Under 19 guidata da Paco Gallardo. Anche contro la Finlandia, nonostante l'uscita anticipata, ha confermato le proprie qualità contribuendo al largo successo della Spagna.