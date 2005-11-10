Sono bastati pochi mesi ad Antoine Griezmann per lasciare il segno nel calcio statunitense. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid, trasferitosi all'Orlando City durante la scorsa estate, è stato eletto Rookie dell'anno della Major League Soccer per il 2026. Un riconoscimento che certifica lo straordinario impatto del francese sul campionato nordamericano, nel quale ha sempre sognato di concludere la propria carriera. Nonostante abbia disputato soltanto metà stagione, il classe 1991 è riuscito a imporsi nettamente sulla concorrenza.

Griezmann, numeri da capogiro nella prima stagione in MLS

Il campione del mondo del 2018 ha ottenuto il 51,02% delle preferenze, precedendo il brasiliano Guilherme Augusto dell'Houston Dynamo, secondo con il 25,12% dei voti, e il connazionale André Luiz dello Sporting Kansas City, terzo con il 6,19%. A fare la differenza sono stati soprattutto i numeri dell'ex nazionale francese, capace di realizzare 14 gol e fornire 8 assist in appena 18 presenze in campionato. Una media superiore a una partecipazione diretta a un gol per partita, a testimonianza della centralità di Griezmann nel progetto tecnico dell'Orlando City.