Il futuro di Estevao potrebbe essere lontano dal Chelsea, almeno temporaneamente. L'esterno offensivo brasiliano non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Xabi Alonso, che dall'inizio della stagione lo ha schierato soltanto tre volte dal primo minuto. L'ex talento del Palmeiras ha collezionato complessivamente dieci presenze per un totale di 304 minuti, viaggiando dunque a una media di circa mezz'ora a partita. Numeri che alimentano le indiscrezioni su una possibile partenza in prestito durante il mercato di gennaio.

Estevao al PSG per sostituire Kvaratskhelia?

Tra le possibili destinazioni del brasiliano figura anche il Paris Saint-Germain, chiamato a fare i conti con il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Interpellato in zona mista dopo il successo per 7-0 del Brasile contro Singapore, Estevao ha preferito non rispondere alla domanda relativa a un eventuale trasferimento nella capitale francese, senza dunque sbilanciarsi sul proprio futuro.

Estevao ringrazia Ancelotti per la fiducia

Il giovane attaccante ha invece voluto spendere parole importanti nei confronti del commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, che continua a concedergli spazio nonostante le difficoltà incontrate al Chelsea: “Sono molto contento di aver potuto giocare qualche minuto nelle amichevoli. Ringrazio Ancelotti per la sua fiducia, perché ogni giocatore vuole scendere in campo. Al Chelsea ho avuto poco spazio, ma venire qui e sapere che l'allenatore crede in me mi motiva enormemente”.