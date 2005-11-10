Il Manchester United prepara un intervento sul mercato di gennaio per rinforzare l'attacco. Mauricio Pochettino vuole un centravanti più affidabile, anche alla luce dell'assenza di Benjamin Sesko, che non dovrebbe rientrare prima del nuovo anno, e del rendimento altalenante di Joshua Zirkzee.

United, priorità a un nuovo attaccante

Secondo il Times, l'acquisto di una prima punta sarà una delle priorità dei Red Devils nella prossima finestra di mercato. Tra i profili valutati c'è Folarin Balogun, attaccante del Monaco che ha già lavorato con Pochettino nella nazionale statunitense. Il club francese sarebbe inoltre disposto a prendere in considerazione una sua partenza.

Un'altra possibilità è rappresentata da Ivan Toney, che garantirebbe esperienza e qualità già dimostrate in Premier League. Il suo ingaggio e la formula dell'eventuale operazione, tuttavia, richiederebbero valutazioni attente.

Sesko resta al centro del progetto

L'eventuale arrivo di un nuovo centravanti non significa che lo United abbia perso fiducia in Sesko. Il giovane attaccante sloveno, 23 anni, resta infatti una pedina importante per il futuro del club ed il Manchester United esclude categoricamente una sua cessione a gennaio. La necessità è piuttosto quella di trovare un'alternativa affidabile, capace di dare un contributo immediato senza togliere spazio a Sesko una volta recuperato. La dirigenza dovrà quindi evitare acquisti dettati dalla fretta e individuare un profilo funzionale al progetto di Pochettino: l'obiettivo è aggiungere concorrenza in attacco, non sostituire il centravanti sloveno.