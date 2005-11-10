Sembrava destinato a dominare il calcio europeo, ma oggi Jadon Sancho si ritrova senza squadra e alla ricerca di un nuovo progetto per rilanciare una carriera che si è progressivamente complicata. A 26 anni, l'esterno inglese ha visto il suo valore di mercato precipitare fino a circa 10 milioni di euro, lontanissimo dai 130 milioni raggiunti nel 2020, quando soltanto Kylian Mbappé lo precedeva nella classifica dei giocatori più preziosi.

L'ascesa al Dortmund e il difficile ritorno in Inghilterra

Dopo aver lasciato il settore giovanile del Manchester City, Sancho esplose con la maglia del Borussia Dortmund. In quattro stagioni mise a segno 50 gol e fornì 64 assist, imponendosi come uno degli esterni offensivi più brillanti del panorama europeo. Nel 2019 chiuse secondo al Golden Boy alle spalle di Joao Felix, mentre l'anno successivo terminò quarto dietro Erling Haaland, Ansu Fati e Alphonso Davies.

Nell'estate del 2021 il Manchester United investì 85 milioni di euro per riportarlo in Premier League, ma l'avventura a Old Trafford non decollò. Nelle prime due stagioni collezionò appena 12 reti e sei assist in 79 presenze, ben al di sotto delle aspettative.

Prestiti, addio allo United e un futuro da ricostruire

La svolta negativa arrivò nel settembre 2023, con il duro scontro pubblico con Erik ten Hag. Escluso dalla squadra, Sancho tornò in prestito al Borussia Dortmund nel gennaio 2024, ritrovando spazio fino a disputare da titolare la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Successivamente passò al Chelsea, sempre in prestito, contribuendo alla conquista della Conference League con un gol nella finale contro il Betis, chiudendo la stagione con cinque reti e dieci assist. L'ultima esperienza all'Aston Villa, invece, è stata molto meno brillante, con un solo gol e tre assist. Terminato anche il contratto con il Manchester United, è rimasto svincolato.

Anche con la nazionale inglese non è riuscito a rispettare le enormi aspettative: la finale di Euro 2020 persa ai rigori contro l'Italia, con l'errore dal dischetto che segnò la sua esperienza, resta il suo unico grande torneo internazionale. Oggi Sancho aspetta l'occasione giusta per rilanciarsi, con il Getafe tra i club che hanno manifestato interesse, anche se al momento non esistono trattative definite.