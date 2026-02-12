Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tante difficoltà per Guler al Real: "Atteggiamenti negativi del gruppo e troppe pressioni"

Tante difficoltà per Guler al Real: "Atteggiamenti negativi del gruppo e troppe pressioni"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:58Calcio estero
Michele Pavese

Arda Guler, il talento turco acquistato dal Real Madrid nel 2023 per 26 milioni di euro, fatica a imporsi come titolare fisso. Nonostante un rendimento stagionale non disprezzabile - 3 gol e 12 assist finora - la stampa spagnola non risparmia critiche alla sua mancanza di continuità, sottolineando come il club non conceda il tempo necessario a un giovane per affermarsi.

Il momento più complicato per Guler è emerso durante la recente partita di Champions League contro il Benfica, conclusa 4-2 per i portoghesi, quando il centrocampista è stato sostituito al 78'. Al momento di lasciare il campo, le telecamere hanno catturato la sua amarezza: "Perché sempre io?": uno sfogo che ha fatto discutere.

Secondo Serhat Pekmezci, l’ex dirigente del Fenerbahçe che lo portò in Spagna, Guler non sarebbe ancora ben inserito nello spogliatoio:: "Anche se il Real Madrid è un super club, Arda subisce pressioni e atteggiamenti negativi. Il problema viene dai compagni, un gruppo che non è riuscito ad accettarlo. Arda è paziente, ma anche lui ha iniziato a ribellarsi". ha dichiarato in un’intervista a Sports Digitale.

Pekmezci ha aggiunto che la tossicità dello spogliatoio avrebbe influenzato anche decisioni esterne al club: "Jürgen Klopp ha già detto che alcuni giocatori dovevano andar via affinché lui potesse arrivare. È anche per questo che Xabi Alonso ha lasciato il Real". Il futuro di Arda Güler a Madrid resta quindi in bilico: un talento cristallino, ma alle prese con un contesto complicato e un ambiente spogliatoio che sembra non facilitare la sua crescita.

Articoli correlati
Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento" Kroos e il paragone con Arda Guler: "Non è il mio erede ma ha grande talento"
Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid... Kroos chiaro: "Arda Guler non è il mio erede. Ma lascerà il segno al Real Madrid per anni"
Arda Guler giocatore chiave per Xabi Alonso. E il Fenerbahçe guadagna altri 2 milioni... Arda Guler giocatore chiave per Xabi Alonso. E il Fenerbahçe guadagna altri 2 milioni
Altre notizie Calcio estero
L’effetto Messi travolge la MLS: l’Inter Miami diventa il club più prezioso della... L’effetto Messi travolge la MLS: l’Inter Miami diventa il club più prezioso della lega statunitense.
Nottingham Forest, Gibbs-White al centro del mercato: ci pensa seriamente l'Aston... Nottingham Forest, Gibbs-White al centro del mercato: ci pensa seriamente l'Aston Villa
Il Benfica pronto a blindare Daniel Banjaqui: rinnovo fino al 2031 e clausola da... Il Benfica pronto a blindare Daniel Banjaqui: rinnovo fino al 2031 e clausola da 80 milioni
Tutti pazzi per Gilberto Mora, l'agente Rafaela Pimenta: "Lo venderemo a caro prezzo"... Tutti pazzi per Gilberto Mora, l'agente Rafaela Pimenta: "Lo venderemo a caro prezzo"
Sage sfida il PSG: "Battibile... a patto che non sia quello vero". Appuntamento al... Sage sfida il PSG: "Battibile... a patto che non sia quello vero". Appuntamento al 12/04
Manchester City, Stones in scadenza: niente rinnovo, si muove il Bayern Monaco Manchester City, Stones in scadenza: niente rinnovo, si muove il Bayern Monaco
Bayern Monaco, Neuer in scadenza: il club pensa a Bart Verbruggen per sostituirlo... Bayern Monaco, Neuer in scadenza: il club pensa a Bart Verbruggen per sostituirlo
Tante difficoltà per Guler al Real: "Atteggiamenti negativi del gruppo e troppe pressioni"... Tante difficoltà per Guler al Real: "Atteggiamenti negativi del gruppo e troppe pressioni"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
5 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.1 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
Immagine top news n.2 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine top news n.3 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine top news n.4 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
Immagine top news n.5 Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?
Immagine top news n.6 Inter e Juventus si avvicinano al derby d'Italia con due recuperi importantissimi
Immagine top news n.7 Nemmeno la comfort zone rianima il Bologna: Italiano fuori ai quarti di Coppa Italia dopo 4 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, con il 4° posto sarebbe annata fallimentare? L'analisi degli ospiti
Immagine news Serie B n.3 Pineto, Frare: "Per conquistare i playoff serve la mentalità che ci ha contraddistinto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Rambaudi: "La Lazio dopo il momento difficile si è compattata. Maldini ha dato qualcosa in più"
Immagine news Serie A n.2 Stankovic sogna il ritorno all'Inter, Allegri parla in vista del Pisa: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.3 Coppa Italia, il programma delle semifinali di andata: Como-Inter il 3 marzo, Lazio-Atalanta il 4
Immagine news Serie A n.4 Gli domandano se firmerebbe per lo spareggio scudetto con l'Inter e Allegri se la ride: "Dove?"
Immagine news Serie A n.5 Allegri torna dove tutto è cominciato. Come andò quel Pisa-Milan del 1989
Immagine news Serie A n.6 La battuta di Allegri dietro la rinascita di Nkunku: "È molto sensibile, gli ho detto di ridere di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, la svolta di Castori: 20 punti nelle ultime 14 gare e zona playout allontanata
Immagine news Serie B n.2 Serie B, gli arbitri della 25ª giornata. Cesena-Venezia affidata al sig. Galipò di Firenze
Immagine news Serie B n.3 Pescara, cambiare senza svoltare: Gorgone peggio di Vivarini. Numeri da retrocessione
Immagine news Serie B n.4 Empoli, la vittoria manca da cinque turni. Ma al 'Castellani' addirittura da novembre
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 24ª giornata: Alvini salto in vetta
Immagine news Serie B n.6 Avellino, inattesa involuzione. Gioco monotematico e sconfitte in casa: Biancolino rischia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Manzo: “Campionato falsato”. Sullo stadio: “Progetto più importante degli ultimi anni”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca la fuga
Immagine news Serie C n.4 Vicenza a +16 sul secondo posto. Gallo: "La vittoria sulla Pro Vercelli è un segnale forte"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Con Tedesco, un Perugia solido e compatto. Servirà l'aiuto di tutti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, Acuti prima della Ternana: "Qualsiasi cosa accada non sarà al fine"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Amore, arte e salvezza. Per San Valentino la Ternana Women ha un programma speciale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…