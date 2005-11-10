Real Madrid, Quansah nome caldo per l'estate. Il Liverpool ha la clausola di riacquisto
autore
Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 13:11Calcio estero
autore Paolo Lora Lamia
03.10.2026 13:11Calcio estero
Il mercato estivo è ancora lontanissimo, ma le big d'Europa cominciano già a muoversi per imbastire qualche operazione. Tra queste il Real Madrid che, come riportato da AS, ha individuato in Jarell Quansah un possibile rinforzo per la difesa.
Il centrale inglese è passato in state dal Liverpool al Bayer Leverkusen. I Reds hanno una clausola di riacquisto da 70 milioni di euro, valida fino al 15 giugno. Blancos quindi vigili sul classe 2003, di cui apprezzano la duttilità tattica potendo ricoprire qualunque ruolo della retroguardia. Su di lui, però, pare non esserci solo il Real: si annuncia dunque un'estate calda per l'ex Liverpool.
Altre notizie Calcio estero
Oggi
21:06 Calcio estero
Portogallo, Bruno Fernandes svela: "Ho parlato con Cristiano Ronaldo e gli ho detto questo"
20:50 Calcio estero
Portogallo, riconciliazione Jorge Jesus-CR7? Il Ct: "Uomo simbolo, ma ne parliamo dopo la partita"
20:35 Calcio estero
Davide Ancelotti: "Mi vedo riflesso in Mourinho. Real Madrid il sogno di tutti, pure il mio"
20:16 Calcio estero
Nations League, in campo la Spagna e non solo: le formazioni ufficiali dei match delle 20.45
19:55 Calcio estero
Nations League, che guaio la Crozia! Strapazzata dall'Inghilterra, che ne segna sette
17:26 Calcio estero
Kounde può lasciare il Barcellona a gennaio: sul francese ci sono Chelsea e Bayern