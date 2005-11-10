Premier League, il Brighton può allungare sul City. United, Pochettino debutta a Liverpool
Niccolò Righi
Prosegue oggi domenica 22 novembre, il programma dell’undicesima giornata di Premier League. Due le partite di scena questo pomeriggio. Si parte alle 15 dal MKM Stadium dove il sorprendente Brighton proverà ad allungare ulteriormente al secondo posto sul Manchester City, affrontando a domicilio l’Hull City. Alle 17:30 invece, il big match di Anfield tra Liverpool e Manchester United vedrà il debutto sulla panchina dei Red Devils di Mauricio Pochettino.
Il programma
Sabato 21 novembre
Manchester City - Fulham 1-1
Coventry - Crystal Palace 3-2
Tottenham - Ipswich 2-0
Chelsea - Leeds 1-4
Aston Villa - Sunderland 0-0
Bournemouth - Nottingham Forest 2-0
Newcastle - Arsenal 2-2
Domenica 22 novembre
Hull City - Brighton ore 15:00
Liverpool - Manchester United ore 17:30
Lunedì 23 novembre
Brentford - Everton ore 21:00
La classifica
1. Arsenal – 28 punti (11 partite giocate)
2. Brighton – 22 punti (10)
3. Manchester City – 22 punti (11)
4. Bournemouth – 18 punti (11)
5. Liverpool – 18 punti (10)
6. Leeds – 17 punti (11)
7. Everton – 16 punti (10)
8. Chelsea – 16 punti (11)
9. Tottenham – 15 punti (11)
10. Brentford – 14 punti (10)
11. Aston Villa – 14 punti (11)
12. Newcastle – 13 punti (11)
13. Coventry – 12 punti (11)
14. Hull – 11 punti (10)
15. Fulham – 11 punti (11)
16. Ipswich – 11 punti (11)
17. Nottingham – 9 punti (11)
18. Sunderland – 9 punti (11)
19. Manchester Utd – 8 punti (10)
20. Crystal Palace – 7 punti (11)