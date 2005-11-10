Il Paris Saint-Germain torna dalla trasferta di Nizza con tre punti preziosi, ma anche con grande preoccupazione per le condizioni di Désiré Doué. Il talento francese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella e in lacrime a causa di un infortunio al ginocchio destro. Al suo posto è entrato Ferran Torres, che ha lasciato il segno sulla partita realizzando una delle reti del successo per 3-2 della formazione allenata da Luis Enrique. Una serata dal sapore agrodolce per i campioni di Francia, capaci di conquistare una vittoria importante nell'undicesima giornata di Ligue 1, ma inevitabilmente in ansia per il proprio compagno di squadra.

Ferran Torres: “Abbiamo segnato e portato a casa i tre punti”

Intervistato al termine della sfida, l'attaccante spagnolo ha analizzato la prestazione dei parigini, riconoscendo qualche difficoltà nella gestione del pallone ma sottolineando soprattutto il valore del risultato: “Abbiamo perso il possesso palla un po' più spesso. Ma se non si segna, ci si può sentire delusi. Abbiamo segnato e abbiamo portato a casa i tre punti. Vincere è la cosa più importante, soprattutto dopo l'intervallo, e portare a casa i tre punti”. Il PSG prosegue così la propria corsa in vetta alla classifica, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio di Doué.