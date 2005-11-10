Anche lo Strasburgo cambia allenatore durante questa pausa per le nazionali. Il club francese ha deciso di interrompere il rapporto con Hugo Oliveira dopo appena dieci giornate di campionato. Il tecnico portoghese non è riuscito a trovare la formula giusta con una rosa completamente rinnovata la scorsa estate.

"Il Racing Club de Strasbourg Alsace e Hugo Oliveira hanno deciso di comune accordo di interrompere la loro collaborazione. Il club ringrazia Hugo Oliveira e il suo staff per l'impegno quotidiano con i giocatori dal loro arrivo a Strasburgo e augura loro il meglio per il prosieguo della carriera", si legge nel comunicato ufficiale.

La dirigenza ha rapidamente capito che la situazione non stava funzionando e ha deciso di intervenire durante questa seconda pausa per le nazionali. Al posto di Oliveira arriva un connazionale: Vitor Matos, reduce da un'esperienza molto positiva allo Swansea. Lo Strasburgo lo ha prelevato proprio dal club gallese, investendo 6 milioni di euro per assicurarsi il nuovo allenatore.

"Il Racing Club de Strasbourg Alsace ufficializza la nomina di Vítor Matos come allenatore della prima squadra. Il tecnico portoghese arriva a Strasburgo proveniente dallo Swansea City. Tutto il Racing gli dà il benvenuto in Alsazia", recita il comunicato della società.