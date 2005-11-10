Il Bayern Monaco non ha intenzione di privarsi di Michael Olise. Il presidente Herbert Hainer ha risposto alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, secondo cui il club bavarese avrebbe fissato una valutazione da 300 milioni di euro per l'esterno francese, ribadendo la volontà di trattenerlo.

Intervistato da t-online, Hainer ha chiarito che il Bayern non è una società intenzionata a vendere i propri migliori giocatori: "Vorrei citare Karl-Heinz Rummenigge, che diceva spesso quando era amministratore delegato: 'Non siamo un club venditore, ma compratore'. Non è cambiato nulla".



Il presidente ha sottolineato come le valutazioni non debbano essere esclusivamente economiche, ma debbano tenere conto anche delle caratteristiche tecniche, della personalità e dell'inserimento umano del giocatore. Olise, secondo Hainer, si trova bene a Monaco ed è consapevole di ciò che il Bayern gli offre.

Hainer svela il colloquio con Florentino Perez

Olise era stato accostato con insistenza al Real Madrid la scorsa estate, con alcune indiscrezioni che parlavano anche di contatti tra il club spagnolo e l'entourage del francese.

Hainer ha però raccontato di aver affrontato direttamente l'argomento con Florentino Perez, presidente dei Blancos, durante un incontro a Madrid. I due si conoscono da oltre 25 anni grazie al precedente ruolo di Hainer come amministratore delegato di Adidas e mantengono un rapporto amichevole.

"Naturalmente Michael Olise è stato anche un argomento di conversazione tra noi", ha spiegato Hainer, aggiungendo che Perez gli avrebbe assicurato che il Real Madrid non ha mai parlato né con il giocatore né con il suo agente.

Il Bayern, dunque, si dice tranquillo. Olise ha un contratto fino al 2029 e la società tedesca punta a tenerlo a lungo: "Il nostro obiettivo è che rimanga al Bayern Monaco per molti anni e che la questione Real Madrid non si ponga proprio".