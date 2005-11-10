Claude Le Roy ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico della Repubblica del Congo in seguito alla sconfitta per 1-0 rimediata martedì contro le Comore, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Il tecnico settantottenne ha annunciato la propria decisione nella conferenza stampa post-partita, ammettendo di aver fallito la missione che gli era stata affidata.

"Per rasserenare l'ambiente e far sì che le cose procedano in modo sano e sereno, presento le mie dimissioni", ha dichiarato Le Roy, aggiungendo poi come la qualificazione resti ancora matematicamente possibile, ma che servirebbe ormai un vero e proprio miracolo. L'allenatore francese ha inoltre puntato il dito contro la sterilità offensiva della squadra, sottolineando come il Congo sia riuscito a segnare una sola rete in quattro partite, nonostante avesse avuto tutte le condizioni ideali per prepararsi al meglio.

Il Congo occupa attualmente l'ultimo posto del Gruppo G con appena due punti conquistati in quattro giornate. A marzo restano da disputare le ultime due sfide contro la Namibia e il Camerun già qualificato, ma le speranze di staccare il pass per la fase finale del torneo sono ormai ridotte al lumicino.