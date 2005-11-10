Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Escluso da De Zerbi, Richarlison ricompare e segna con il Tottenham Under 21

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 00:26Calcio estero
14.10.2026 00:26Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Che fine ha fatto Richarlison? Il brasiliano è rimasto fuori rosa nel Tottenham e fuori dalla lista della Premier League per decisione del tecnico Roberto De Zerbi, dopo che il giocatore nel corso dell'estate è stato protagonista di un lungo tira e molla per capire se sarebbe rimasto o meno con gli Spurs. "Non posso pregarlo ogni giorno affinché resti", ha più volte spiegato l'allenatore prima di prendere la forte decisione.

Richarlison in campo con l'Under 21

Richarlison intanto torna a far parlare di sé in campo. Oggi infatti ha giocato con la formazione Under 21 del Tottenham, segnando anche la rete del momentaneo 1-1 contro il Cheltenham in EFL Trophy. Poi ha messo a segno anche uno dei rigori che i suoi hanno calciato nella lotteria finale, dai quali gli Spurs sono usciti sconfitti 7-6. Il gol a Richarlison mancava da maggio. In prima squadra non viene convocato dalla gara di EFL Cup contro il Charlton del 26 agosto.

A settembre De Zerbi ha detto di lui: "Ha deciso tutto da solo. Mi ha parlato all'inizio del pre stagione, mi ha detto che la sua idea era di partire, così abbiamo acquistato un altro attaccante. Volevo tenere solo i giocatori con le giuste motivazioni per stare qui". Il suo contratto è in scadenza a fine stagione, da capire dunque se a gennaio riuscirà a trovare un'altra sistemazione.

Articoli correlati

Immagine news 1
De Zerbi, dopo il caso Richarlison spunta Murillo: "Mi sono sentito mancato di rispetto"
Immagine news 2
Da Londra un big per il mercato di gennaio: chi arriverà per primo su Richarlison?
Immagine news 3
Tottenham, De Zerbi gela Richarlison: "Non giocherà". Il brasiliano replica sui social

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
00:26 Calcio estero
Escluso da De Zerbi, Richarlison ricompare e segna con il Tottenham Under 21
Immagine news 2
00:12 Calcio estero
Elton John critica Dionisi: "Da tifoso del Watford sono amareggiato da questo declino"
Ieri
Immagine news 3
23:34 Calcio estero
Manchester United, Lisandro Martinez attacca il suo club: "Mi aspettavo più investimenti"
Immagine news 4
22:42 Calcio estero
Il Sabah Baku scrive la storia: nato nel 2017, prima vittoria in Champions League
Immagine news 5
22:27 Calcio estero
Doppio assist per Yamal, uno più bello dell'altro: rabona, suola e Gala rimontato
Immagine news 6
22:12 Calcio estero
Cos'è l'IFR, deciderà se il Man City dovrà essere venduto: "Potere di indagare"
Immagine news 7
21:56 Calcio estero
Donnarumma ritrova il PSG, Maresca: "È positivo quando mi parla di quell'esperienza"
Immagine news 8
19:34 Calcio estero
Champions League, i parziali al 45': Sporting avanti sul Lens, decide fin qui Suarez
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, notte da dimenticare a Villarreal: zero punti in Champions e nuovi segnali d'allarme
Immagine top news n.1 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.2 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.3 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.4 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.5 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
Immagine top news n.6 Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine top news n.7 Como, Fabregas: "Nico Paz non mi preoccupa, non contano solo gol e assist"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre
Immagine box news Serie A Inter, Diouf: "Ci è mancato equilibrio, dobbiamo fare sicuramente meglio di così"
Immagine box news Serie A Inter, Chivu dopo il ko con il Brugge: "Non è una gara da squadra forte e ambiziosa"
Immagine box news Serie A Lamine Yamal scintillante, fra assist e rabone. Flick: "È un giocatore incredibile"
Immagine box news Serie A Club Brugge, Leko: "Bisogna rischiare e provare a vincere come abbiamo fatto"
Immagine box news Serie A Napoli, Rafa Marin : "Nel secondo tempo ci siamo allentati, è mancata la fame di vittoria"
Serie B
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
14 ottobre 2001, la Juventus vince di tre sul Torino. Ma solo a fine primo tempo
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio