Escluso da De Zerbi, Richarlison ricompare e segna con il Tottenham Under 21

Che fine ha fatto Richarlison? Il brasiliano è rimasto fuori rosa nel Tottenham e fuori dalla lista della Premier League per decisione del tecnico Roberto De Zerbi, dopo che il giocatore nel corso dell'estate è stato protagonista di un lungo tira e molla per capire se sarebbe rimasto o meno con gli Spurs. "Non posso pregarlo ogni giorno affinché resti", ha più volte spiegato l'allenatore prima di prendere la forte decisione.

Richarlison in campo con l'Under 21

Richarlison intanto torna a far parlare di sé in campo. Oggi infatti ha giocato con la formazione Under 21 del Tottenham, segnando anche la rete del momentaneo 1-1 contro il Cheltenham in EFL Trophy. Poi ha messo a segno anche uno dei rigori che i suoi hanno calciato nella lotteria finale, dai quali gli Spurs sono usciti sconfitti 7-6. Il gol a Richarlison mancava da maggio. In prima squadra non viene convocato dalla gara di EFL Cup contro il Charlton del 26 agosto.

A settembre De Zerbi ha detto di lui: "Ha deciso tutto da solo. Mi ha parlato all'inizio del pre stagione, mi ha detto che la sua idea era di partire, così abbiamo acquistato un altro attaccante. Volevo tenere solo i giocatori con le giuste motivazioni per stare qui". Il suo contratto è in scadenza a fine stagione, da capire dunque se a gennaio riuscirà a trovare un'altra sistemazione.