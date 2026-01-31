Ufficiale Ricordate Alibec? Dopo sei mesi torna al Farul: ci giocherà per la quarta volta in carriera

Denis Alibec è ufficialmente un nuovo giocatore del Farul Constanta. Il club ha raggiunto l’accordo con l’FCSB per il trasferimento dell’attaccante, che a 35 anni torna per la quarta volta nella squadra che lo ha cresciuto e con cui ha scritto una delle pagine più belle della propria carriera.

Per Alibec si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. Con il Farul è diventato campione nazionale nella storica stagione 2022/2023, considerata la più importante di sempre per il club. Un legame profondo, mai interrotto, che oggi si rinnova in un momento delicato ma stimolante per la squadra di Constanța. Attaccante di grande esperienza, Alibec vanta 45 presenze con la nazionale romena e una carriera ricca di tappe significative: nel 2009 arrivò all'Inter proprio dal Farul , prima di una lunga serie di prestiti (Mechelen, Viitorul e Bologna). Nel 2014 la svolta con la cessione all’Astra Giurgiu, club con cui si è definitivamente affermato nel calcio romeno.

Da lì, un percorso variegato tra Steaua Bucarest, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos Atene e l’esperienza in Qatar con il Muaither. Nel 2024 un nuovo ritorno al Farul, seguito dal passaggio all’FCSB nell’estate 2025. Ma il richiamo di casa, ancora una volta, si è rivelato più forte di tutto. Alibec si unirà alla squadra già nel fine settimana e potrebbe fare il suo esordio in tempi brevi, considerando il calendario particolarmente impegnativo che attende il Farul. Leadership, esperienza e senso di appartenenza: Constanța ritrova il suo numero nove.