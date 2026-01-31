Ufficiale Union Berlino, 2 gol in pochi minuti non bastano: Ljubicic ceduto al Fortuna Dusseldorf

Il Fortuna Düsseldorf potenzia il reparto offensivo con l’arrivo di Marin Ljubicic. L’attaccante croato, 23 anni, si trasferisce in prestito dall’Union Berlino fino al termine della stagione e si unirà al gruppo subito dopo la gara di domenica. Con i biancorossi indosserà la maglia numero 20.

Nonostante lo spazio limitato avuto in questa stagione in Bundesliga, Ljubicic ha lasciato il segno ogni volta che è stato chiamato in causa: due ingressi dalla panchina e due gol, contro Magonza e Augusta, a conferma di un istinto realizzativo che il Fortuna spera di sfruttare nella seconda parte del campionato. Già nella seconda metà della scorsa stagione, sempre con l’Union Berlino, aveva collezionato 13 presenze in Bundesliga, impreziosite da una rete e un assist.

Punto di riferimento anche a livello giovanile, vanta 19 presenze con la nazionale croata Under 21, con un bottino di nove gol. Prima del passaggio al calcio tedesco, ha costruito la propria reputazione con il LASK Linz, club con cui ha disputato circa due stagioni e mezzo: 100 partite ufficiali, 36 gol e sette assist tra campionato e coppe in Austria. Cresciuto calcisticamente nell’Hajduk Spalato, la squadra della sua città natale, l’attaccante alto 1,83 metri si distingue per duttilità offensiva, capacità di attaccare la profondità e partecipazione alla manovra.