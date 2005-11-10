Caso Ronaldo, Nuno Mendes: "Sarebbe il benvenuto se dovesse tornare. Come chiunque"

Cristiano Ronaldo (41 anni, 234 presenze e 146 gol) tornerà a indossare la maglia del Portogallo? All'indomani della vittoria contro la Norvegia (2-1) di domenica, il commissario tecnico Jorge Jesus ha aperto le porte a un rientro del cinque volte Pallone d'Oro. Dal canto suo, Nuno Mendes (24 anni, 53 presenze e 2 gol) assicura che l'attaccante dell'Al-Nassr verrebbe accolto "a braccia aperte" in caso di come-back.

"Ogni giocatore è il benvenuto, è ovvio. Se Cristiano dovesse tornare, saremo qui ad accoglierlo a braccia aperte, che si tratti di Cristiano o di qualsiasi altro giocatore, del resto. Formiamo un gruppo unito. Cristiano o qualsiasi altro elemento che non dovesse ancora far parte della squadra è sempre il benvenuto, e ne siamo davvero felici", ha dichiarato il terzino sinistro del Paris Saint-Germain ai microfoni della RTP.