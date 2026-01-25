BVB, scintille e rissa sfiorata per Emre Can: "Vero calcio da uomini, con un po' di teatro"

Sul 2-0 di Nico Schlotterbeck il Borussia Dortmund aveva appena messo una seria ipoteca sulla trasferta contro l'Union Berlino, ma improvvisamente sono scattate delle scintille in campo, con Niko Kovac che è dovuto intervenire. Attorno a Emre Can, capitano dei gialloneri ed ex centrocampista della Juventus, poco dopo l’ora di gioco si è scatenata una rissa, al termine della quale il tedesco è diventato il bersaglio degli insulti dei tifosi avversari.

Così il tecnico del BVB ha preferito togliere dal campo il 32enne, già ammonito, al minuto 69 prima che l’arbitro Hartmann potesse avere la stessa idea. "Ho dovuto sostituirlo perché c’era già il rischio di rimanere in inferiorità numerica. Questo non l’avrei permesso", ha spiegato poi Kovac ai microfoni di Sky Sports DE. "Rispetto, davvero", ha dichiarato Emre Can pochi istanti dopo l'ex bianconero. "Nelle ultime settimane siamo stati criticati molto spesso, in parte anche per ragione. Ma un grande complimento alla squadra, sono incredibilmente orgoglioso dei ragazzi per come hanno affrontato la partita. Loro giocano molti palloni lunghi, qui non puoi limitarti a giocare bene a calcio. Devi lottare, e noi lo abbiamo fatto per tutti i 90 minuti".

"Non è stato sempre bello come sempre, ma ha contato la battaglia. È stato vero calcio da uomini. Anche se con un po’ di teatro nel mezzo", la chiosa. Ma la domanda sorge spontanea: cos'è successo affinché esplodesse la rissa con Haberer? L'ex Juve, autore dell'1-0 momentaneo del Dortmund, spiega: "Io prendo il pallone e poi lui arriva, lo spazza via da dietro e dice anche qualcosa". Da lì la spinta di Emre Can all'avversario, così motivata: "Sono emozioni. Non dovrebbe succedere, ma a volte viene fuori". Infine, ha criticato l’arbitro: "In quella situazione il giallo me lo meritavo, ma con tutto il rispetto, è stato un po’ troppo a senso unico. Non so nemmeno se abbia dato un cartellino giallo all’Union".