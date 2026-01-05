Senegal, tifosa morta in un incidente stradale. La Federazione le rende omaggio

Una tragedia ha colpito il Senegal nel corso della fase finale della Coppa d’Africa 2025. Una tifosa ha perso la vita sabato in un incidente stradale mentre si stava recando a Tangeri per assistere all’ottavo di finale contro il Sudan. La notizia è stata resa pubblica ieri sera dalla Federazione senegalese di calcio, che ha voluto rendere omaggio alla sostenitrice scomparsa.

All’indomani della sofferta qualificazione ai quarti di finale, ottenuta con il successo per 3-1, la FSF ha comunicato con profonda commozione il decesso di Aïda Faye Samb. L’incidente è avvenuto sull’asse stradale Rabat-Kénitra, mentre la donna era in viaggio verso lo stadio Ibn-Batouta di Tangeri. In una nota ufficiale, la Federazione ha espresso il proprio dolore e ha rivolto sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e a tutta la comunità del calcio senegalese.

Il Senegal tornerà a Tangeri venerdì, dove ha stabilito il suo ritiro, per affrontare il Mali - che ha eliminato la Tunisia - nei quarti di finale. Per questa sfida, il CT senegalese potrà inoltre contare sul ritorno del capitano Kalidou Koulibaly, assente per squalifica nell’ottavo di finale e pedina fondamentale per l’equilibrio della squadra. Un match che si giocherà inevitabilmente in un clima di grande emozione, segnato dal lutto che ha colpito tutto il popolo senegalese.