Argentina, ecco il rinnovo di Scaloni: il ct è stato confermato fino ai Mondiali 2030

Lionel Scaloni continuerà a guidare l'Argentina fino ai Mondiali del 2030. Il commissario tecnico, 48 anni, ha ufficialmente prolungato il proprio contratto con la Federazione argentina, che sarebbe scaduto il prossimo dicembre. Una scelta nel segno della continuità per l'allenatore che ha condotto l'Albiceleste alla conquista del Mondiale 2022 e al secondo posto nell'edizione del 2026. Scaloni sarà dunque ancora in panchina nella prossima Coppa del Mondo, che si disputerà principalmente tra Spagna e Marocco, con alcune partite ospitate anche da Argentina, Uruguay e Paraguay.

Argentina, Tapia annuncia il rinnovo di Scaloni: "Un giorno speciale per tutti"

A ufficializzare l'accordo è stato il presidente della Federazione argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, nel corso di una conferenza stampa: "Questo è un giorno davvero speciale per tutta la famiglia del calcio argentino. Annunciamo il rinnovo del contratto di Lionel Scaloni come commissario tecnico della nazionale argentina". Soddisfazione anche da parte dell'allenatore, che ha ringraziato i vertici federali per la fiducia: "Ringrazio il presidente e tutti i membri della Federazione calcistica argentina per la fiducia riposta in me; è quello che tutti noi desideravamo". Scaloni avrà così l'opportunità di affrontare il suo terzo Mondiale consecutivo alla guida dell'Albiceleste.