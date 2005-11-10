Serbia-Germania, le formazioni ufficiali: ultima chiamata per Klopp, 2 "italiani" dal 1'

La quinta giornata della fase campionato della Nations League propone una sfida delicata per il Gruppo 2 di Lega A. La Germania di Jurgen Klopp gioca in casa della Serbia con l'obiettivo di conquistare una vittoria fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione, mentre i padroni di casa sono ormai a un passo dalla retrocessione in Lega B. Bundesliga

Per la selezione di Nuno Gomes il margine d'errore è praticamente esaurito: dopo un percorso complicato, serve un risultato positivo contro una delle grandi favorite del girone per mantenere vive le ultime speranze.

Klopp punta sui giovani: Wirtz guida la Germania

Il commissario tecnico tedesco conferma un undici con grande qualità offensiva e diversi talenti emergenti. Nel 4-2-3-1 davanti a ter Stegen spazio a Treu, Thiaw, Tah e Mittelstädt, con Kimmich e Pavlovic davanti alla difesa. Sulla trequarti agiranno Gruda, Wirtz e Scherhant, alle spalle di Havertz. Sky Sport

Serbia, serve la partita perfetta per evitare il tracollo

Nuno Gomes si affida invece a un 4-4-2 con esperienza e talento. In porta c'è Vanja Milinkovic-Savic, mentre la linea difensiva sarà composta da Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic e Babic. A centrocampo spazio a Samardzic, Dzodic, Sergej Milinkovic-Savic e Sukacev, con Tadic e Cvetkovic in attacco.

Serbia (4-4-2): Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic; Samardzic, Dzodic, Milinkovic-Savic, Sukacev; Tadic, Cvetkovic.

Germania (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Thiaw Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz.