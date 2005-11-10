Il Brasile riparte senza Neymar: tanti giovani e Raphinha capitano della Seleçao

Cinque mesi dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale contro la Norvegia, il Brasile riparte con una nuova identità. La Seleçao affronta Giappone e Singapore nelle amichevoli di novembre con una rosa profondamente rinnovata e con Carlo Ancelotti deciso ad avviare un nuovo percorso.

Ancelotti punta sulla nuova generazione

Il commissario tecnico italiano ha convocato 15 giocatori su 26 con meno di 23 anni, dando un segnale chiaro sulla volontà di ringiovanire il gruppo. "Il Mondiale ha chiuso un ciclo per una generazione di giocatori. Ora stiamo costruendo una nuova generazione per essere concentrati e competitivi nelle prossime competizioni ufficiali: la Copa America 2028 e il Mondiale 2030", ha spiegato Ancelotti.

Una scelta che sancisce la fine dell'epoca legata alla cosiddetta "generazione Neymar" e apre spazio a nuovi protagonisti. I giovani chiamati dal tecnico hanno già convinto in allenamento: "Si vede il loro atteggiamento e quanto siano concentrati. Tutti ci hanno dato molta fiducia per il futuro", ha raccontato l'allenatore, ammettendo però che "forse manca ancora un po' di esperienza, ma è normale".

Raphinha eredita la fascia

A guidare il nuovo Brasile sarà Raphinha. L'esterno del Barcellona, 29 anni e reduce da un ottimo periodo di forma, indosserà la fascia da capitano e avrà il compito di accompagnare i tanti giovani inseriti da Ancelotti. La Seleçao riparte dunque dal Giappone, avversario già affrontato nell'ultimo Mondiale e battuto per 2-1 agli ottavi, prima della successiva sfida contro Singapore. L'obiettivo è preparare al meglio il futuro, con lo sguardo rivolto alla Copa América 2028 e soprattutto al Mondiale del 2030.