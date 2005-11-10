Manchester City, il ricorso verrà esaminato nei prossimi giorni: possibili sanzioni immediate
Michele Pavese
Il futuro del Manchester City resta avvolto dalla nebbia del procedimento sulle violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il ricorso presentato dai Citizens contro la decisione del panel indipendente verrà esaminato a metà dicembre, con una sentenza attesa all'inizio del 2027.
Il club inglese punta a ribaltare le accuse e ottenere l'annullamento delle contestazioni, ma il verdetto potrebbe aprire la strada a un lungo capitolo legato alle eventuali sanzioni.
Dalla penalizzazione all'ipotesi esclusione
Nel caso in cui l'appello dovesse essere respinto, la società potrebbe andare incontro a diversi tipi di punizione: da una semplice multa fino a una pesante penalizzazione in classifica. Tra gli scenari ipotizzati nelle ultime settimane c'è anche una possibile sottrazione di punti tale da compromettere la permanenza del club nella massima serie, con il rischio di una retrocessione in Championship. Non viene esclusa nemmeno l'ipotesi più estrema dell'esclusione dalla Premier League, anche se al momento resta uno scenario improbabile.
Un caso destinato a trascinarsi
Secondo il calendario indicato dal Financial Times, dopo la decisione sul ricorso potrebbero essere comunicate rapidamente anche le eventuali sanzioni. I tempi di applicazione dei provvedimenti però non sono ancora chiari e qualsiasi decisione potrebbe essere nuovamente contestata dal Manchester City.