Olanda-Grecia, le formazioni ufficiali: sfida per il primato, Malen titolare ma Douvikas no

La quinta giornata della fase campionato di Nations League propone uno scontro diretto per la vetta del Gruppo 2 di Lega A. Olanda e Grecia arrivano all'appuntamento appaiate in classifica con otto punti e ancora imbattute: una vittoria potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la qualificazione ai quarti di finale.

Xavi conferma il 4-3-3: De Jong guida il centrocampo

Il commissario tecnico spagnolo schiera l'Olanda con il consueto 4-3-3. Tra i pali c'è Verbruggen, davanti a lui Dumfries, Van Hecke, Van de Ven e Timber. In mezzo al campo spazio a Veerman, Reijnders e De Jong, mentre in avanti toccherà a Summerville, Malen e Gakpo provare a scardinare la difesa ellenica. Goal

Jovanovic si affida alla coppia Pavlidis-Ioannidis

La Grecia risponde con un 4-4-2 compatto. Tzolakis difenderà la porta, con Rota, Mavropanos, Retsos e Tsimikas in difesa. A centrocampo spazio a Karetsas, Kourbelis, Androutsos e Tzolis, mentre davanti agiranno Pavlidis e Ioannidis.

Paesi Bassi (4-3-3): Verbuggen; Dumfries, van Hecke, van de Ven, Timber; Veerman, Reijnders, de Jong; Summerville, Malen, Gakpo.

Grecia (4-4-2): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.