Prestianni incanta: 18 gol/assist in 20 partite col Benfica. Anche Scaloni è impressionato

Gianluca Prestianni è uno dei grandi protagonisti del Benfica di Marco Silva. Il talento argentino, arrivato dal Velez, è diventato un elemento fondamentale per le Aquile grazie a numeri importanti: in questo avvio di stagione ha infatti collezionato 18 partecipazioni dirette ai gol in 20 presenze, confermandosi tra i giocatori più decisivi della squadra portoghese.

Gol e assist per inseguire il Porto

Nell'ultima settimana Prestianni ha trovato la rete in due occasioni consecutive. Prima ha segnato nella vittoria per 3-2 sul campo dell'Estrela Amadora, poi si è ripetuto in Europa League nel successo per 3-1 contro il Lech Poznan.

L'argentino è ormai un titolare inamovibile nel Benfica, secondo in classifica alle spalle del Porto, distante cinque punti. La squadra di Lisbona arriva da quattro vittorie consecutive e continua a inseguire i rivali storici. Anche in Europa League il rendimento è positivo: il Benfica è ancora imbattuto e Prestianni ha già realizzato due gol e fornito due assist nella competizione.

Scaloni valuta il suo ritorno

Le prestazioni del classe 2006 hanno attirato l'attenzione della Nazionale argentina. Prestianni è già stato convocato da Lionel Scaloni e nell'ultima finestra internazionale ha lasciato il segno, segnando il suo primo gol con l'Albiceleste nel 7-0 contro il Burkina Faso, gara in cui ha anche fornito un assist. Adesso è possibile che trovi ancora spazio nelle prossime amichevoli contro Uruguay e Costa Rica; nel frattempo, diversi club europei hanno iniziato a monitorare la sua crescita, con il Benfica consapevole di avere tra le mani un talento dal grande futuro e una possibile nuova maxi-plusvalenza.