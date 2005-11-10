Guinea, bufera su Ilaix Moriba. Il CT Duarte: "Pretende la 10, non è Maradona. Troppo ego"

Un caso davvero singolare rischia di turbare il clima nella nazionale della Guinea. Paulo Duarte ha criticato pubblicamente il comportamento di Ilaix Moriba, accusandolo di aver chiesto più volte di indossare la maglia numero 10 in nazionale. Il centrocampista del Celta Vigo, ex grande promessa del Barcellona, è finito così al inevitabilmente centro della bufera.

L'ego prima di tutto

Il selezionatore portoghese ha espresso il proprio disappunto dopo la vittoria contro l'Eritrea nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. "Dice che vuole il numero 10. Ma perché vuoi il 10? Dimmi perché", ha dichiarato Duarte, sottolineando come quella maglia appartenga già a un altro giocatore che la veste da due anni. Il CT ha poi rincarato la dose: "Maradona, Zico... Forse sei ancora troppo piccolo per portare il numero 10". Secondo Duarte, un calciatore dovrebbe concentrarsi soprattutto sulle prestazioni: "Un giocatore deve essere migliore in campo, difendere il proprio club e il proprio Paese. Questo è ciò che conta". Infine l'accusa più pesante: "Quando hai un ego smisurato, conta soltanto la tua persona. Io non lavoro così".

L'entourage del giocatore respinge le accuse

Moriba, che ha esordito con la Guinea nel 2022 e conta 26 presenze, non ha giocato nelle ultime partite a causa di problemi fisici (ultima presenza a fine settembre nel k.o. contro il Sudafrica). Il suo entourage ha negato la ricostruzione del commissario tecnico, spiegando che l'assenza sarebbe stata concordata con lo staff medico della nazionale e quello del Celta Vigo per alcuni fastidi persistenti. Il gruppo del giocatore ha inoltre smentito qualsiasi richiesta legata alla maglia numero 10 o ad altre motivazioni per rifiutare la convocazione. La Guinea, seconda nel gruppo D con sei punti dopo tre partite, affronterà nuovamente l'Eritrea senza il centrocampista del Celta.