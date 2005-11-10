Lens, per la panchina spunta Walid Regragui: l’ex CT del Marocco alternativa a Sage

Il Lens si muove per trovare il successore di Yannick Cahuzac, esonerato dopo appena nove partite alla guida della squadra. La priorità della dirigenza resta Pierre Sage, ma in caso di mancato accordo i Sang et Or hanno già individuato un'alternativa di grande prestigio: Walid Regragui.

Un nome che convince la dirigenza

Il profilo dell'ex commissario tecnico del Marocco è particolarmente apprezzato internamente per leadership, capacità di gestione del gruppo e idee tattiche. Regragui ha conquistato grande fama internazionale grazie allo storico percorso ai Mondiali 2022, quando ha guidato la nazionale marocchina fino alla semifinale, diventando il primo allenatore africano a raggiungere tale traguardo nella competizione.

Secondo le ultime informazioni, il tecnico 51enne avrebbe già avuto un incontro con i dirigenti del Lens. Dopo l'addio ai Leoni dell'Atlante, Regragui ha rifiutato diverse proposte ricevute in estate, in attesa di un progetto all'altezza delle sue ambizioni.

Sage resta la prima scelta

Il presidente Joseph Oughourlian continua però a puntare sul ritorno di Pierre Sage, reduce dall'esperienza terminata con il Crystal Palace dopo pochi mesi. Le trattative con l'allenatore francese sarebbero in fase avanzata, ma non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo. Sage aveva lasciato il Lens lo scorso giugno dopo aver conquistato anche la Coppa di Francia e ora, da tecnico libero, può scegliere la sua prossima destinazione. La società francese, però, vuole chiudere rapidamente la questione e punta ad annunciare il nuovo allenatore già entro la fine del weekend: in caso di fumata nera, Regragui rappresenterebbe il piano alternativo.