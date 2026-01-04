Sergio Ramos via dal Messico, il Paris FC sogna il colpaccio: la reazione del 39enne

Mentre dalla Spagna rimbalzano rumor a proposito di un possibile ruolo da investitore nel Siviglia, in Francia invece prospettano un altro futuro per Sergio Ramos: il difensore di 39 anni, ex Real Madrid e al capolinea con i Rayados de Monterrey, sta riflettendo sul prossimo passo da compiere in carriera. Il curriculum parla per sé, con trofei a profusione nell'era blanca, ma secondo quanto riferito da Foot Mercato vorrebbe tornare in Europa per giocare ancora.

E già nelle prossime settimane. In questo senso non ha chiuso la porta al ritorno in Ligue 1 dopo l'esperienza al PSG tra il 2021 e il 2023 e stavolta sarebbero i diretti rivali della capitale francese ad essere interessati. Infatti, secondo il portale francese, il neopromosso Paris FC starebbe muovendo le sue pedine per l'ingaggio a costo zero: ambizioso e desideroso di compiere un salto di qualità, il club transalpino sta preparando un mercato importante per rafforzare la rosa e consolidare il proprio progetto. E il nome di Sergio Ramos è segnato con l'inchiostro indelebile.

All'interno della società francese ci stanno pensando seriamente. Il Paris FC vede in lui un leader naturale, capace di dare visibilità al club e di rafforzare ulteriormente la difesa. Eppure la posizione del giocatore non aiuta: Sergio Ramos infatti non sarebbe attratto da questa meta, preferendo un progetto sportivamente più "elevato".