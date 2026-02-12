Bayern Monaco, Neuer in scadenza: il club pensa a Bart Verbruggen per sostituirlo

Il Bayern Monaco mette nel mirino Bart Verbruggen per l’estate. Secondo quanto riportato da talkSPORT, il portiere del Brighton è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dal club bavarese in vista della prossima stagione. Il futuro di Manuel Neuer, in scadenza di contratto a giugno, è ancora tutto da definire e i dirigenti del Bayern stanno valutando le possibili alternative. Tra queste spicca proprio Verbruggen, nazionale olandese che compirà 24 anni ad agosto e che da tempo è apprezzato ai piani alti dell’Allianz Arena.

A Brighton, però, la situazione viene vissuta con relativa tranquillità. Il club inglese è consapevole di poter realizzare un’importante plusvalenza rispetto ai 16 milioni di sterline investiti nel 2023 per strapparlo all'Anderlecht. Inoltre, i Seagulls hanno già in casa un possibile sostituto: Carl Rushworth.

L’ex Under 21 inglese si sta mettendo in mostra in Championship con il Coventry City, dove ha disputato tutte le 31 partite di campionato mantenendo la porta inviolata in dieci occasioni. Nella scorsa stagione aveva già assaporato l’ambiente della prima squadra del Brighton dopo un prestito all’Hull City, senza però scendere in campo.

In questa Premier League Verbruggen ha giocato tutte le 25 gare disputate dal Brighton, con appena cinque clean sheet – l’ultimo contro il Burnley il 3 gennaio. Un rendimento che si inserisce in un periodo complicato per la squadra allenata da Fabian Hürzeler, scivolata in classifica con una sola vittoria da fine novembre.