Tre vittorie in dieci partite e un tredicesimo posto in classifica: l'inizio di stagione dello Strasburgo non ha soddisfatto la dirigenza, che ha iniziato a guardarsi intorno per valutare possibili alternative a Hugo Oliveira. Il tecnico portoghese, arrivato la scorsa estate con un contratto triennale, è sotto osservazione non soltanto per i risultati, ma anche per un'identità di gioco che non avrebbe convinto completamente la società.

Vitor Matos, il profilo che piace alla dirigenza

Tra i nomi presi in considerazione c'è quello di Vitor Matos, attuale allenatore dello Swansea. Il portoghese, 38 anni, è un profilo particolarmente apprezzato per il suo percorso internazionale e per la sua formazione maturata in ambienti di alto livello. Matos ha lavorato per cinque anni nello staff tecnico del Liverpool di Jürgen Klopp, dal 2019 al 2024, prima di vivere esperienze all'interno della galassia Red Bull. Una scuola calcistica basata su intensità, sviluppo dei giovani e pressing offensivo, caratteristiche che si sposano con la filosofia cercata dallo Strasburgo.

Lo Swansea prova a blindarlo

Arrivato allo Swansea nel novembre 2025 dopo l'esperienza al Marítimo, Matos ha conquistato rapidamente l'ambiente inglese grazie a un calcio aggressivo e organizzato e sta ottenendo risultati importanti in Championship; il club gallese non ha intenzione di privarsi facilmente del tecnico, legato alla società fino al 2030.

Lo Strasburgo, però, monitora la situazione con attenzione. Matos sarebbe una scelta in linea con la strategia del club alsaziano: un allenatore giovane, formato in grandi realtà europee e abituato a valorizzare talenti emergenti. Se Oliveira non riuscirà a invertire la rotta, il suo nome potrebbe diventare presto una pista concreta.