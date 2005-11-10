Sule spiega l'addio al calcio professionistico: "Non volevo vivere solo per il lavoro"

Niklas Sule ha deciso di chiudere con il calcio professionistico nonostante un'età ancora relativamente giovane. L'ex difensore di Bayern Monaco e Borussia Dortmund ha raccontato senza filtri la sua scelta, spiegando come le pressioni dell'élite abbiano reso complicato trovare un equilibrio tra carriera e vita personale. Non volevo vivere per 15 anni solo per il mio lavoro. La vita è troppo breve", ha raccontato il tedesco durante un'intervista al podcast After The Final Whistle. Una decisione maturata anche dalla volontà di ritrovare una dimensione più semplice, lontana dagli obblighi quotidiani del professionismo.

La confessione dell'ex nazionale tedesco

Süle ha ammesso di non aver sempre seguito uno stile di vita perfettamente in linea con quello richiesto a un atleta di alto livello. "Nella mia vita da professionista bevevo e mangiavo hamburger", ha rivelato il difensore, oggi impegnato in partite amatoriali nella nona divisione tedesca. L'obiettivo, ora, è soltanto divertirsi: "Voglio solo giocare e bere birra con i miei amici".

Una carriera tra Bayern, Dortmund e Germania

Il classe 1995 ha poi spiegato quanto sia stato difficile separare il calciatore dalla persona: "Non sono solo Sule. Ci sono Niklas, per la mia famiglia e i miei amici, e poi c'è quello a cui chiedono foto". Nel corso della carriera ha collezionato 398 presenze, 18 gol e 14 assist con Hoffenheim, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Con la Germania ha invece disputato 55 partite, segnando una rete.