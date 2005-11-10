Dente lussato dopo scontro con Frattesi: Doue dovrà giocare con una protezione speciale

Il colpo ricevuto da Davide Frattesi durante Italia-Francia ha lasciato un segno su Desiré Doué. Il giovane talento francese è uscito dal campo con una lussazione dentale dopo un contrasto con il laziale, una situazione poco comune nel calcio professionistico. Il dottor Josselin Lilas, chirurgo dentista a Cap-d'Ail, ha analizzato il problema spiegando la natura dell'infortunio.

Una lussazione da trattare con attenzione

"Si tratta di una lussazione dentale, cioè la dentatura si è spostata", ha spiegato lo specialista. "Bisogna effettuare una radiografia per capire se il problema riguarda soltanto lo spostamento del dente nell'osso o se c'è una frattura". Nel caso di Doué, la Federazione francese ha comunicato che il dente è stato "fissato": secondo il medico, significa che è stata applicata una contenzione, probabilmente collegando il dente a quelli vicini per favorire la guarigione.

Il dolore, però, può essere importante: "Dopo il riposizionamento e la contenzione il dente resta molto sensibile. La fase più dolorosa è quella della rimessa in posizione, che viene effettuata con anestesia".

I tempi per il rientro in campo

In vista della sfida contro la Turchia, Doué potrebbe comunque essere disponibile. "Il problema principale è ricevere un altro colpo. Eventualmente si può giocare con un proteggi-denti realizzato su misura", ha spiegato Lilas. Il rischio più grande riguarda la vitalità del dente: in caso di necrosi potrebbe essere necessaria una devitalizzazione, ma non necessariamente l'estrazione. Solo gli esami radiografici approfonditi potranno stabilire la reale entità del danno e le possibilità di recupero definitivo.