Messi tornerà in Argentina: sfida di grande fascino tra River Plate e Inter Miami

Lionel Messi è pronto a riabbracciare il pubblico argentino. L’ex capitano dell’Albiceleste tornerà al Monumental di Buenos Aires il prossimo 19 gennaio, questa volta però da avversario: l’Inter Miami affronterà infatti il River Plate in un’amichevole che aprirà la preparazione della stagione 2027 del club statunitense.

Per Messi sarà un ritorno speciale nello stadio che ha ospitato alcuni dei momenti più importanti della sua carriera con la maglia della Nazionale. L’ultima apparizione dell’attaccante argentino al Monumental risale alla gara contro il Benin, vinta 3-0, che aveva rappresentato il suo ultimo incontro con l’Argentina prima del ritiro internazionale.

Una sfida con tanti campioni in campo

Il River Plate ha ufficializzato l’organizzazione della partita, che promette di essere un appuntamento ricco di protagonisti. Oltre a Messi, l’Inter Miami dovrebbe presentarsi con altri grandi nomi: tra i giocatori attesi ci sono Luis Suarez, il cui contratto scade il 31 dicembre 2026, Rodrigo De Paul, Nicolas Otamendi, Thiago Almada e Casemiro..

L’argentino ritroverà così il pubblico del suo Paese in una veste inedita, quella di rivale, ma in uno stadio che ha accompagnato alcune delle pagine più emozionanti della sua storia.