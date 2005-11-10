Fenerbahce travolto 6-0 dall’Aston Villa: Skriniar non si nasconde: "Prestazione vergognosa"

Una notte da dimenticare per il Fenerbahçe, travolto 6-0 dall’Aston Villa nella seconda giornata di Champions League. Un risultato pesantissimo per la formazione turca, che incassa la peggior sconfitta europea degli ultimi 34 anni: per ritrovare un k.o. più ampio bisogna tornare al 1992, quando il club di Istanbul perse 7-1 in trasferta contro il Sigma Olomouc.

Una partita compromessa già nel primo tempo, chiuso con il netto vantaggio dei padroni di casa, capaci poi di dilagare nella ripresa. Il Fenerbahçe ha provato a reagire, ma senza riuscire a cambiare l’inerzia del match, finendo travolto dalla qualità e dall’intensità della squadra inglese. Al termine della gara, Milan Skriniar non ha cercato alibi e ha analizzato con grande durezza la prestazione della squadra: "Dobbiamo metterci la faccia, non nasconderci. Oggi è stata una prestazione vergognosa. Non possiamo giocare così, non possiamo perdere palloni in questo modo. In Champions League ogni dettaglio conta e oggi abbiamo commesso errori gravissimi".

Il difensore slovacco ha sottolineato anche le difficoltà incontrate dopo un primo tempo già compromesso: "Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Non è facile andare all’intervallo sotto di tre gol in una partita del genere. Abbiamo provato a reagire, ma dopo il quarto gol tutto è diventato più complicato". Ora il messaggio di Skriniar è chiaro: serve una reazione immediata. "Dobbiamo alzare il livello. Staff tecnico e giocatori devono restare uniti e lavorare insieme. Abbiamo una partita di campionato tra tre giorni, dobbiamo rimanere compatti e continuare a lavorare".