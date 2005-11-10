Feyenoord-Porto, le formazioni ufficiali: Farioli si affida a tre ex Serie A
Luca Bargellini
Arrivano le formazioni ufficiali di Feyenoord-Porto, match delle ore 21 valido per la 5ª giornata della 'League Phase' di Champions League. Da segnalare, per la compagine, lusitana la ricca presenza di ex calciatori di Serie A dall'ex Juventus Alberto Costa, passando per Jakub Kiwior, fino ad arrivare all'ex Milan Santiago Gimenez.
Feyenoord (4-3-3): Kastenmeier; Read, Kraaijveld, Mika Marmol, Javi Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente. Allenatore: Van Bronckhorst
Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa; Bednarek, Kiwior, Sanusi; Gabriel Veiga, Rosario, Froholdt; Pepe, Gimenez, Pietruszewski. Allenatore: Farioli
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
In corso
Bodo/Glimt- LASK 0-0
Galatasaray-Aston Villa 0-0
Martedì 24 novembre
Ore 21:00 - Arsenal-Borussia Dortmund
Ore 21:00 - Como-AEK
Ore 21:00 - Feyenoord-Porto
Ore 21:00 - Manchester City-Napoli
Ore 21:00 - Lipsia-Lens
Ore 21:00 - Real Madrid-PSV
Ore 21:00 - Slovan Bratislava-Betis
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United