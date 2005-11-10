Una delle sanzioni più pesanti mai inflitte nella storia del calcio è arrivata dopo un grave episodio di violenza nei confronti di un arbitro. La Federazione calcistica dell'Ecuador ha infatti deciso di sospendere per otto anni John Michel Perlaza, centrocampista 30enne coinvolto in un'aggressione durante una gara del campionato di seconda divisione.

Il lancio della pietra e l'infortunio dell'assistente

L'episodio risale allo scorso 17 ottobre, quando Perlaza, durante una partita, ha colpito l'assistente arbitrale Lenin Giovanni Ojeda Núñez lanciandogli una pietra in volto. L'impatto ha provocato conseguenze serie per il direttore di gara, costretto a un intervento chirurgico e impossibilitato a svolgere la propria attività per circa due mesi.

La sospensione impedirà al giocatore di prendere parte a qualsiasi attività legata al calcio fino al 19 ottobre 2034, una punizione che la federazione ha motivato con la gravità dell'aggressione.

Multa anche per il club

Oltre alla squalifica del calciatore, anche il Club Ciudad de Yantzaza, squadra nella quale militava Perlaza - che nel frattempo è stato licenziato -, è stato sanzionato. La società dovrà pagare una multa di 2.000 dollari e coprire le spese mediche sostenute per curare l'arbitro, pari a 4.369 dollari. Una decisione esemplare: il calcio ecuadoriano ha voluto ribadire la linea dura contro ogni forma di violenza nei confronti degli ufficiali di gara.