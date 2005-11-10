La vittoria dell'Inghilterra in casa della Spagna in Nations League non è stata totale. La UEFA ha infatti punito la Football Association per i cori dei tifosi ospiti, giudicati di matrice anti-cattolica e anti-irlandese durante il successo per 3-2 degli inglesi a Madrid.

Multa e possibile stop per i tifosi

L'organismo europeo ha inflitto alla FA una sanzione da 12.572 sterline (15mila euro) e ha disposto una sospensione di una partita del settore ospiti. La misura, però, è al momento sospesa: un'eventuale nuova violazione nei prossimi due anni farebbe scattare automaticamente il divieto di trasferta per i sostenitori inglesi.

La UEFA ha classificato l'episodio sotto la voce "comportamento razzista e/o discriminatorio". Secondo quanto riportato dalla BBC, il riferimento riguarda appunto cori considerati offensivi nei confronti della comunità cattolica e irlandese.

Le tensioni prima della sfida di Madrid

Prima della partita c'erano già timori per possibili episodi discriminatori, soprattutto considerando il precedente del 2004 al Bernabeu, quando la sfida tra Spagna e Inghilterra fu segnata da cori razzisti rivolti ai giocatori inglesi. Il CT Thomas Tuchel aveva ricordato ai suoi calciatori il protocollo UEFA contro il razzismo, pur dichiarando di non aspettarsi nuovi episodi. Anche il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente aveva voluto respingere ogni accusa: "In Spagna non c'è razzismo, così come in Inghilterra. Non siamo razzisti".