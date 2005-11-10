La preparazione del Boca Juniors alla finale di Copa Sudamericana contro l'Atlético Mineiro è stata interrotta da un imprevisto nella mattinata di oggi. Mentre Rodolfo Arruabarrena stava definendo gli ultimi dettagli in vista della sfida decisiva, la CONMEBOL ha effettuato un controllo antidoping a sorpresa nel ritiro della squadra argentina, modificando il programma previsto.

Controlli all'alba nel ritiro

Una delegazione della Confederazione sudamericana si è presentata intorno alle 8 nell'hotel che ospita il Boca a Barranquilla, dando il via alla procedura per la raccolta dei campioni. Dei 33 giocatori convocati per la trasferta, 23 sono stati selezionati tramite sorteggio e sottoposti al controllo. L'iniziativa rientra nei protocolli abituali per le finali delle competizioni internazionali e verrà replicata anche nei confronti dell'Atlético Mineiro. La visita inattesa ha però costretto Arruabarrena a modificare la gestione della giornata: l'allenamento era infatti programmato alle 17.30, lo stesso orario del calcio d'inizio della finale.

Nessun allarme per il tecnico argentino

Nonostante il particolare primo giorno in Colombia, in casa Boca regna la tranquillità. La squadra è arrivata a Barranquilla senza problemi e Arruabarrena può contare su tutti gli effettivi a disposizione, dopo i timori legati alle condizioni di Lautaro Blanco e Milton Delgado. Il tecnico argentino avrà ora gli ultimi due giorni per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione titolare. L'unica vera incertezza riguarda Tomás Aranda, che ha però recuperato al meglio e sembra essere in vantaggio su Alan Velasco per completare il tridente offensivo alle spalle di Sebastián Villa e Miguel Merentiel.