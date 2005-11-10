Il debutto di GTA VI ha messo in campo numeri che fanno impallidire anche i giganti del calcio mondiale. Secondo le stime della società di analisi Sensor Tower, riportate da Reuters, il nuovo capitolo della saga avrebbe raggiunto infatti già 19,1 milioni di copie vendute e circa 1,84 miliardi di dollari di ricavi nel giorno del lancio. Convertita al cambio del 19 novembre 2026, la cifra equivale a circa 1,67 miliardi di euro. Si tratta - precisiamo - di una stima esterna, non di un dato ufficiale comunicato da Rockstar Games o dalla casa madre Take-Two Interactive.

In un solo giorno GTA VI ha fatto più ricavi di una stagione intera del Real Madrid

Per comprendere la portata del risultato basta guardare ai conti del Real Madrid. Secondo il rapporto Deloitte Football Money League 2026, il club spagnolo ha registrato ricavi per 1,161 miliardi di euro nell'intera stagione 2024/25, confermandosi al primo posto mondiale. La stima legata al debutto di GTA VI supera quindi quel risultato di oltre 500 milioni di euro, arrivando a circa il 144% del fatturato annuale dei Blancos. Un confronto tra periodi e modelli di business differenti, ma indicativo della dimensione economica raggiunta dall'industria videoludica.

GTA VI da solo vale il il 14% di tutte le operazioni di calciomercato del 2025

C'è anche un altro dato che rende il paragone ancora più interessante: nel 2025 i club di calcio maschile professionistico hanno speso complessivamente 13,08 miliardi di dollari per i trasferimenti internazionali. Ebbene, i ricavi stimati di GTA VI nel giorno del lancio rappresenterebbero da soli circa il 14% di quella cifra. Il videogioco si inserisce così in una dimensione commerciale paragonabile a quella dei più grandi fenomeni dello sport globale.