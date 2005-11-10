Kane: "Il Pallone d'Oro ha cambiato la percezione che avevo di me. Voglio vincere ancora"
Michele Pavese
Harry Kane si gode il momento più alto della sua carriera. Il centravanti del Bayern Monaco, vincitore del Pallone d'Oro 2026, ha raccontato in un'intervista a Foot Mercato il significato di un riconoscimento arrivato a 33 anni e dopo un percorso fatto di sacrifici, prestiti e tanta perseveranza. Un successo che, secondo l'inglese, ha cambiato anche il modo in cui viene percepito nel mondo del calcio.
"Mi ispiro a Benzema, non serve stare sempre in area"
"Vincere il Pallone d'Oro nella mia città natale è stato speciale. Vedere il mio nome vicino a campioni come Ronaldo, Messi, Gerd Muller e Ronaldo il Fenomeno è un orgoglio enorme", ha spiegato Kane, che ha sottolineato come l'arrivo al Bayern abbia rappresentato un punto di svolta. "Sento di essere al massimo della mia forma". Il numero 9 inglese ha poi parlato del paragone con Karim Benzema, altro centravanti premiato negli ultimi anni: "È un giocatore incredibile, ho sempre ammirato quello che ha fatto al Real Madrid. La sua capacità di abbassarsi, giocare quasi da numero 10 e poi arrivare in area è straordinaria".
Kane vede diverse similitudini con il francese: "Non è sempre necessario stare in area per segnare. Quando scendo più basso trovo più spazio, posso creare gioco e poi arrivare alla conclusione". Una filosofia che gli ha permesso di vivere una stagione straordinaria, chiusa con 73 gol.
"Voglio una Champions e un altro Pallone d'Oro"
Dopo il primo trionfo individuale, Kane non nasconde le ambizioni: "Mi piacerebbe vincere un altro Pallone d'Oro, ma ci sono tanti grandi giocatori". La priorità resta però la squadra: "Voglio vincere la Champions League con il Bayern e un trofeo con l'Inghilterra". Il ricordo dell'eliminazione contro il Paris Saint-Germain nella semifinale di Champions dello scorso anno resta vivo: "È stata una sfida decisa da episodi, uscire contro una squadra che ha vinto il titolo due volte di fila non è stato un disonore". Ora il Bayern punta al salto definitivo: "Dobbiamo trovare quel qualcosa in più per vincere la competizione".
Infine, Kane ha indicato Michael Olise come possibile futuro Pallone d'Oro del club bavarese: "Ha qualità incredibili, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Ha sicuramente le capacità per riportare questo premio a Monaco".