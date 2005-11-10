Harry Kane si gode il momento più alto della sua carriera. Il centravanti del Bayern Monaco, vincitore del Pallone d'Oro 2026, ha raccontato in un'intervista a Foot Mercato il significato di un riconoscimento arrivato a 33 anni e dopo un percorso fatto di sacrifici, prestiti e tanta perseveranza. Un successo che, secondo l'inglese, ha cambiato anche il modo in cui viene percepito nel mondo del calcio.

"Mi ispiro a Benzema, non serve stare sempre in area"

"Vincere il Pallone d'Oro nella mia città natale è stato speciale. Vedere il mio nome vicino a campioni come Ronaldo, Messi, Gerd Muller e Ronaldo il Fenomeno è un orgoglio enorme", ha spiegato Kane, che ha sottolineato come l'arrivo al Bayern abbia rappresentato un punto di svolta. "Sento di essere al massimo della mia forma". Il numero 9 inglese ha poi parlato del paragone con Karim Benzema, altro centravanti premiato negli ultimi anni: "È un giocatore incredibile, ho sempre ammirato quello che ha fatto al Real Madrid. La sua capacità di abbassarsi, giocare quasi da numero 10 e poi arrivare in area è straordinaria".

Kane vede diverse similitudini con il francese: "Non è sempre necessario stare in area per segnare. Quando scendo più basso trovo più spazio, posso creare gioco e poi arrivare alla conclusione". Una filosofia che gli ha permesso di vivere una stagione straordinaria, chiusa con 73 gol.

"Voglio una Champions e un altro Pallone d'Oro"

Dopo il primo trionfo individuale, Kane non nasconde le ambizioni: "Mi piacerebbe vincere un altro Pallone d'Oro, ma ci sono tanti grandi giocatori". La priorità resta però la squadra: "Voglio vincere la Champions League con il Bayern e un trofeo con l'Inghilterra". Il ricordo dell'eliminazione contro il Paris Saint-Germain nella semifinale di Champions dello scorso anno resta vivo: "È stata una sfida decisa da episodi, uscire contro una squadra che ha vinto il titolo due volte di fila non è stato un disonore". Ora il Bayern punta al salto definitivo: "Dobbiamo trovare quel qualcosa in più per vincere la competizione".

Infine, Kane ha indicato Michael Olise come possibile futuro Pallone d'Oro del club bavarese: "Ha qualità incredibili, lo vediamo ogni giorno in allenamento. Ha sicuramente le capacità per riportare questo premio a Monaco".