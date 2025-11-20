Il ct Tuchel sul caso-Spence: "Non mi è piaciuto, si ricordi che rappresenta l'Inghilterra"

Interviene il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, su un caso che ha fatto discutere dalle parti della Premier League. Dopo la sconfitta per 1-0 del Tottenham contro il Chelsea sia Djed Spence che Micky van de Ven sono stati pizzicati dalle telecamere mentre evitavano l'incrocio con il loro tecnico Thomas Franck, con gesti alquanto plateali di disappunto.

Tuchel entra nella questione chiaramente in riferimento a Djed Spence, membro della selezione britannica, rivelando di avergli parlato per ricordargli le responsabilità di essere un giocatore dell'Inghilterra. Il giorno dopo della vicenda, sia Spence e Van de Ven si sono recati nell'ufficio di Frank per scusarsi spontaneamente, spiegando di non volergli mancare di rispetto e che erano solo frustrati.

"Non mi è piaciuto", ha detto Tuchel in merito, come riportato da The Athletic. "Perché i giocatori sanno di non essere solo giocatori della nazionale quando sono in ritiro da dieci giorni. Sono sempre giocatori della nazionale, e il livello di comportamento è sempre importante", ha proseguito. "È importante, ne sono consapevole e ne parleremo".

Poi ha precisato: "Non voglio che la questione diventi troppo importante, perché altrimenti ti ritrovi con una nuvola sopra di te. Ma se hai la possibilità di scegliere: non farlo", ha concluso Tuchel.