Cesare Casadei lascia la rosa del Chelsea, in cui è arrivato in estate dopo un acquisto oneroso dall'Inter, per concludere la sua stagione in seconda serie inglese. Ufficiale il prestito al Reading sino al termine del campionato.

We’re very pleased to announce the loan signing of Cesare Casadei from @ChelseaFC until the end of the 2022-23 season. 📝

🇮🇹 #HailCesare

— Reading FC (@ReadingFC) January 30, 2023