Svezia decimata dal virus influenzale: 11 giocatori out prima del pari con la Bosnia

Un'emergenza sanitaria ha condizionato il cammino della Svezia in Nations League. Prima della sfida contro la Bosnia, terminata 1-1 nella terza giornata del Gruppo B4, la nazionale guidata da Graham Potter ha dovuto fare i conti con un virus influenzale che ha colpito diversi giocatori, costringendo il commissario tecnico a rinunciare complessivamente a 11 elementi tra indisponibilità fisiche e problemi dell'ultimo momento.

Il medico della selezione svedese Jonas Werner ha spiegato la situazione attraverso una nota ufficiale della federazione: "Stiamo adottando tutte le misure possibili per limitare la diffusione dell'infezione e monitoriamo attentamente la salute dei giocatori che si sono ammalati". I calciatori colpiti sono stati isolati nelle rispettive camere per evitare ulteriori contagi. Per fronteggiare l'emergenza, la federazione ha convocato in extremis Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin e Ken Sema, oltre a Eric Smith, già presente nella rosa della Svezia nell'ultimo Mondiale. "Non avevo mai vissuto così tanti problemi tutti insieme", ha ammesso Potter.

Nonostante le difficoltà, la squadra è riuscita a strappare un punto a Zenica. La Svezia è passata in vantaggio al 61' con Viktor Gyökeres, ma la Bosnia ha trovato il pareggio all'80' con Kerim Alajbegovic. Per il CT, però, la prestazione è stata "eccezionale" considerando il contesto e il pareggio ha permesso agli scandinavi di mantenere il primo posto nel girone con 7 punti, due in più sulla Bosnia. La Svezia resta inoltre imbattuta da dieci partite di Nations League, con sette vittorie e tre pareggi.

L'emergenza, però, non è ancora terminata: Stroud e Wålemark hanno lasciato il ritiro, mentre Ayari, Nygren e Lagerbielke resteranno fuori almeno per una settimana. Il prossimo appuntamento sarà lunedì contro la Romania a Bucarest.