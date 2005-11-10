Il Portogallo gioca in Nations League, Ronaldo torna in Arabia ma c'è un mistero da svelare

Cristiano Ronaldo ha scelto di voltare pagina, almeno momentaneamente, dopo l'addio anticipato al ritiro del Portogallo. Il fuoriclasse portoghese è rientrato a Riad nella notte per tornare ad allenarsi con l'Al Nassr e prepararsi al prossimo impegno di campionato, con l'obiettivo di continuare l'inseguimento ai 1.000 gol in carriera.

Il caso, però, resta ancora senza una spiegazione ufficiale. Non è stato chiarito cosa sia realmente accaduto nello spogliatoio della nazionale dopo la decisione del commissario tecnico Jorge Jesus di preferirgli Gonçalo Ramos nella sfida contro la Danimarca. L'allenatore non ha voluto entrare nei dettagli e anche Ronaldo, per il momento, ha scelto il silenzio: "Dobbiamo concentrarci sulla partita contro la Norvegia, che è il problema più importante in questo momento. Dopo quella gara avremo tempo per analizzare ciò che potrebbe accadere", ha dichiarato Jorge Jesus.

Secondo quanto riportato da A Bola, nelle ultime ore era stata ipotizzata una possibile ricucitura tra il tecnico e il capitano portoghese, con la possibilità di un suo ritorno in gruppo per la sfida contro la Norvegia. Una possibilità che però non si è concretizzata.