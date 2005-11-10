Arsenal e il dilemma Max Dowman: talento da far giocare o da mandare in prestito?

È un problema di abbondanza quello che si trova ad affrontare l'Arsenal. Dopo il titolo inglese e la finale dell'ultima Champions League, i Gunners possono contare su una rosa ricca di talento, ma proprio questa profondità rischia di frenare la crescita di alcuni giovani. Tra questi c'è Max Dowman, una delle promesse più brillanti del club londinese.

Il classe 2009, appena 16 anni, si trova davanti una concorrenza di altissimo livello sulla fascia destra, dove giocano elementi come Bukayo Saka e Noni Madueke. Dopo aver aspettato fino a metà settembre per avere la sua occasione, trovando una doppietta contro l'Ipswich Town in League Cup nel successo per 4-2, Dowman ha poi raccolto soltanto nove minuti contro il Brighton, nella pesante sconfitta per 3-0. Durante la sosta per le nazionali il giovane esterno ha comunque trovato spazio con l'Inghilterra Under 19, segnando contro l'Irlanda e confermando il proprio potenziale. Il problema, però, resta il minutaggio con la prima squadra.

Troppo giovane per essere ceduto in prestito nell'ultima sessione di mercato, Dowman compirà 17 anni il prossimo 31 dicembre, un'età che gli permetterà di valutare un'eventuale uscita già a gennaio, anche se l'Arsenal non sembra intenzionato a privarsene facilmente e continua a considerarlo parte del progetto. Lo stesso Mikel Arteta ha lasciato aperta ogni possibilità: "Valuteremo ogni sei mesi dove siamo e quale sia la soluzione migliore per lui. Dipenderà da diversi fattori: dalle sue necessità, da quelle della squadra, dai giocatori disponibili in rosa, dal minutaggio che riuscirà ad avere e dalla qualità dei minuti giocati", ha spiegato il tecnico spagnolo.