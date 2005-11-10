Andy Carroll rivela: "Ho subito un'aggressione sessuale da un insegnante di danza"

Andy Carroll ha deciso di raccontare uno dei momenti più difficili della sua vita. L'ex attaccante di Newcastle, Liverpool e Bordeaux, oggi 37enne e impegnato in sesta divisione inglese con il Dagenham & Redbridge, ha rivelato nel suo libro autobiografico "Owning It" di essere stato vittima di un'aggressione sessuale.

Dopo la pubblicazione del volume, è emerso anche il nome del responsabile: si tratta di Kevin Adams, ex insegnante di danza del programma televisivo Fame Academy della BBC, condannato a 20 mesi di carcere per l'aggressione. Carroll ha spiegato di aver scelto di rendere pubblica la vicenda dopo che il nome di Adams è comparso nei documenti giudiziari: "Ora che Kevin Adams è stato indicato nei documenti come il mio aggressore, posso confermarlo. Spero finalmente di poter voltare pagina", ha dichiarato l'attaccante inglese.

L'ex nazionale inglese ha poi chiesto rispetto per il modo in cui verrà raccontata la sua storia: "Chiedo semplicemente alle persone di non continuare a condividere foto del mio aggressore al mio fianco. Non voglio più vedere il suo volto né che mi venga ricordata questa vicenda ogni volta che se ne parla. Sono pronto ad andare avanti". Una ferita profonda che, come raccontato dallo stesso Carroll, ha avuto conseguenze pesanti: "Ha avuto un impatto devastante sulla mia vita e su quella delle persone a me vicine". Con il racconto della sua esperienza, l'ex centravanti spera ora di chiudere definitivamente un capitolo doloroso del suo passato.