Messi finalmente in Arabia Saudita, ma non è Lionel: Rayane a un passo dal NEOM

L'Arabia Saudita continua a saccheggiare l'Europa. Dopo gli acquisti e i colpi annunciati nei giorni scorsi, sta per arrivare la conferma di un nuovo colpo: Messi si appresta a trasferirsi al Neom, club della massima divisione, con la formula del prestito con opzione di riscatto.

Non si tratta ovviamente del fenomeno argentino Lionel, bensì di Rayane, talento emergente francese dello Strasburgo pronto a mettersi in gioco in una delle leghe più ambiziose. Dopo essere stato prestato al Pau FC - con 14 presenze e 2 gol all’attivo - Rayane Messi cerca ora un palcoscenico diverso, dove dimostrare le sue qualità e consolidare la propria carriera.

Il trasferimento, riporta L'Equipe, rappresenta un colpo importante anche per il Neom, che così può sostituire rapidamente Saimon Bouabré, rinforzando l’attacco con un giocatore giovane, dinamico e desideroso di emergere. Per Rayane Messi, l’avventura saudita è anche un’opportunità per crescere fuori dalla Francia e confrontarsi con un contesto calcistico in forte evoluzione. La sua esperienza al Pau lo ha preparato a sfide difficili, ma adesso il vero test sarà integrarsi in un campionato competitivo, dove la pressione e l’attenzione mediatica iniziano a crescere di partita in partita. Anche a causa del cognome.