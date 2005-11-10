Super Lig, Guendouzi non basta al Fenerbahce: ko a sorpresa in casa col Goztepe

Se da una parte la marca del Galatasaray non conosce ostacoli, sul fronte dell'altra big turca ovvero il Fenerbahce c'è da registrare un brusco stop. Nella giornata di oggi, la compagine allenata da Kuyt ha perso in casa contro il Goztepe con il punteggio di 1-2. Gialloblù avanti nel recupero del primo tempo con la rete dell'ex laziale Guendouzi, ma poi rimontato nel finale con i sigilli di Armstrong e Andre.

Il sabato si calcio turco era iniziato con altre due partite. Innanzitutto, l'1-3 con cui il Corum è andato a vincere sul campo del Buyuksehir. Di Soyuncu la rete del vantaggio ospite, poi doppietta di Ramirez. In mezzo il gol della speranza messo a segno da Diabate. Da segnalare, infine, anche lo 0-0 tra Kocaelispor e Rizespor.