Bayern Monaco-Dortmund, le formazioni ufficiali: prima per Kane da Pallone d'Oro

L'8^ giornata di Bundesliga vede andare in scena il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Le due squadre sono appaiate in vetta a quota 17 punti, quindi la sfida conta anche per la classifica oltre che per la storica rivalità tra i due club. Danks, che fa le veci di Kompany, piazza Olise, Saibari e Gnabry alle spalle del fresco Pallone d'Oro Kane. Kovac risponde con il 3-4-2-1, puntando sulla verve sotto porta di Guirassy.

Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Saibari, Gnabry; Kane. Allenatore: Danks (vice di Kompany)

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Schlotterbeck, Anton; Beier, Veerman, Nmecha, Svensson; Bellingham, Chukwuemeka; Guirassy. Allenatore: Kovac