Marinakis ne fa fuori un altro: la favola del Nottingham Forest è durata solo un anno

Evangelos Marinakis torna a far parlare di sé. E per la terza volta in questa stagione. A poche ore dall’esonero di Thomas Frank al Tottenham, il Nottingham Forest ha annunciato in piena notte la fine del rapporto con Sean Dyche. Un’esperienza durata appena 114 giorni. Il vulcanico proprietario greco non ha perso tempo, confermando ancora una volta la linea dura adottata in questa annata turbolenta.

"Il Nottingham Forest Football Club conferma che Sean Dyche è stato sollevato dall’incarico di allenatore. Ringraziamo Sean e il suo staff per l’impegno profuso durante la loro permanenza al club e auguriamo loro il meglio per il futuro. Non seguiranno ulteriori commenti", si legge nella brevissima nota ufficiale diffusa dai Tricky Trees. Secondo quanto riportato da The Athletic, il principale candidato alla successione sarebbe Vítor Pereira, ex Wolverhampton.

Dyche diventa così il terzo tecnico sollevato dall’incarico dal Forest in questa stagione, dopo Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou. Decisivo, per la dirigenza, l’ultimo pareggio a reti bianche contro il Wolverhampton, fanalino di coda della Premier League: uno 0-0 maturato nonostante 35 conclusioni tentate e nessun gol segnato. Un risultato che lascia la squadra al 17° posto, con appena tre punti di vantaggio sul West Ham, rilanciato nelle ultime settimane. Non è bastato a salvare Dyche il cammino europeo: il Forest ha chiuso al 13° posto la fase campionato di Europa League e si giocherà l’accesso agli ottavi nello spareggio contro il Fenerbahçe. Ma in Premier la situazione resta critica. L’ennesimo ribaltone certifica l’instabilità di un club che solo pochi mesi fa lottava per un posto in Champions League.